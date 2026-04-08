Проект "Перезвони сам" проведет семинар о защите детей от интернет-мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проект "Перезвони сам" подготовил семинар о защите детей от кибермошенников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Семинар "Дети как инструмент мошенников. Как защитить семейные данные и финансы" пройдет в 11:00 в четверг, 9 апреля. Для очного участия необходима предварительная регистрация на сайте проекта. Также всем желающим будет доступна трансляция на странице события и в группе в соцсети "ВКонтакте".

В ходе мероприятия эксперты расскажут родителям, как поговорить с ребенком на тему информационной безопасности. Нередко именно несовершеннолетние становятся жертвами аферистов, которые втираются к ним в доверие для получения информации о семейных счетах, аккаунтах или устройствах.

Поговорят со взрослыми сотрудники департамента информационных технологий, ГУ МВД России по Москве и Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде и психологической службы.

По словам руководителя проекта "Перезвони сам" Валентины Шиловой, с развитием современных технологий опасностей в Сети становится все больше. Личные данные попадают не в те руки, создаются нежелательные сайты, а вредоносные программы вмешиваются в работу гаджетов. Именно поэтому семинар будет полезен для родителей, так как дети особенно уязвимы перед мошенниками.

В ГУ МВД России по Москве добавили, что сейчас аферисты стали чаще вовлекать несовершеннолетних в преступную деятельность. Только в прошлом году детьми было совершено 37 преступлений по статье о мошенничестве. Все они находились под влиянием злоумышленников. На семинаре взрослым расскажут, как выстроить диалог так, чтобы ребенок в подобных ситуациях не скрывал проблему, а делился ей с родителями.

Эксперты разберут самые популярные мошеннические схемы, в том числе в соцсетях, мессенджерах и онлайн-играх. Они напомнят и о мерах профилактики, а также определят порядок действий на случай, если ребенок уже оказался под влиянием аферистов.

Также проект "Перезвони сам" до июня проводит интерактивные мероприятия для москвичей старшего возраста. В формате викторин и игр им расскажут об уловках телефонных мошенников. Принять участие можно бесплатно. Расписание и запись доступны на сайте, а также в центрах московского долголетия.

