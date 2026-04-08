Новости

Новости

08 апреля, 10:06

Происшествия

Тело девушки с колото-резаными ранами найдено у дома на западе Москвы

Фото: sledcom.ru

Тело девушки с колото-резаными ранами найдено на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

Уточняется, что тело обнаружено 8 апреля у дома, который находится на улице Лобачевского. На нем замечены признаки насильственной смерти, в том числе множественные колото-резаные ранения. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося.

При этом, как сообщил Агентству "Москва" осведомленный источник, девушка могла совершить самоубийство. Дверь в ее квартиру была заперта изнутри. В помещении были найдены следы крови. При этом супруг погибшей вышел из дома примерно за час до случившегося.

Ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в чемодане у водоема в районе Алтуфьевского шоссе на северо-востоке Москвы. На теле зафиксированы множественные колото-резаные ранения.

По данным СМИ, на чемодан наткнулась бездомная женщина во время прогулки в парковой зоне. По предварительной оценке, смерть наступила за несколько дней до обнаружения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"Московский патруль": убийство 26-летней давности раскрыли в столице

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

