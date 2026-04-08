Тело девушки с колото-резаными ранами найдено у дома на западе Москвы

Тело девушки с колото-резаными ранами найдено на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

Уточняется, что тело обнаружено 8 апреля у дома, который находится на улице Лобачевского. На нем замечены признаки насильственной смерти, в том числе множественные колото-резаные ранения. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося.

При этом, как сообщил Агентству "Москва" осведомленный источник, девушка могла совершить самоубийство. Дверь в ее квартиру была заперта изнутри. В помещении были найдены следы крови. При этом супруг погибшей вышел из дома примерно за час до случившегося.

Ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в чемодане у водоема в районе Алтуфьевского шоссе на северо-востоке Москвы. На теле зафиксированы множественные колото-резаные ранения.

По данным СМИ, на чемодан наткнулась бездомная женщина во время прогулки в парковой зоне. По предварительной оценке, смерть наступила за несколько дней до обнаружения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

