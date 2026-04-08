08 апреля, 10:52

Daily Mail: пара в Индонезии получила по 140 ударов плетью за секс вне брака и алкоголь

Пара в Индонезии получила по 140 ударов плетью за секс вне брака и алкоголь

Фото: Getty Images/AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN

Пара в Индонезии получила по 100 ударов плетью за секс вне брака и еще по 40 ударов за распитие алкоголя в общественном парке. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Представитель прокуратуры Раджеша Каны уточнил, что мужчина и женщина были наказаны за интим. Это противоречит законам шариата, которые действуют в провинции Ачех и применяются к разным преступлениям, в том числе к азартным играм, алкоголизму и внебрачным связям.

Глава шариатской полиции в Банда-Ачехе Мухаммад Ризаль добавил, что исключения не делаются даже для правоохранителей, которые нарушили правила.

При этом журналисты заявили, что законы поддерживают многие местные жители. Издание уточняет, что во время ударов плетью женщина потеряла сознание и была доставлена в больницу.

Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил, что туристам нужно следовать местным законам и следить за сохранностью своих документов. Кроме того, важно не допускать нарушений миграционного законодательства, в том числе исключить просроченную визу или паспорт.

