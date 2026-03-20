Daily Mirror: в Британии учителю запретили работать в школах после прогулки голышом

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В Великобритании учителю математики запретили работать в школах после того, как увидели его на уличной прогулке голышом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mirror.

По данным СМИ, инцидент произошел 11 ноября 2023 года в городе Хебберн. Школьного учителя Эндрю Пикока заметили посетители паба, когда тот был полностью без одежды. Свидетели рассказали, что голый мужчина стоял на улице, но, увидев людей, пошел к автомобилю.

В полиции Пикок пояснил, что является нудистом и обычно занимается этим в сельской местности, однако в тот раз он выбрал тихое место на окраине города. Он якобы не планировал появляться в поле зрения людей.

В мае 2024 года учитель уволился из школы, а в феврале 2025-го комиссия Агентства по регулированию преподавательской деятельности рассмотрела дело Пикока и признала нарушения.

В результате мужчине запретили работать в школах, колледжах и других детских учреждениях страны. Пересмотр решения возможен не ранее 16 февраля 2028 года.

