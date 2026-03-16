16 марта, 09:28

Mothership: учитель из Сингапура несколько лет тайно снимал видео под юбками своих коллег

Учитель из Сингапура несколько лет тайно снимал видео под юбками своих коллег

Фото: 123RF.com/patrickdaxenbichler

В Сингапуре школьный учитель два года тайно снимал видео под юбками своих коллег, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Mothership.

По данным СМИ, это происходило в период с 2021 по 2023 год. 53-летний мужчина создал 174 непристойные видеозаписи, на которых зафиксировал "области груди и ягодиц" шести женщин без их согласия. Помимо этого, на его устройствах были найдены записи еще трех неустановленных пострадавших.

Сейчас учитель находится на свободе. Его дело рассмотрят в суде 7 апреля. За хранение порнографии и вуайеризм ему грозит до 2,5 года лишения свободы, а также крупный штраф.

Ранее суд приговорил мужчину к 5 годам колонии общего режима за попытку изнасилования девушки в апарт-отеле в столичном районе Дорогомилово. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомку, однако она оказала сопротивление и убежала, после чего обратилась в полицию.

