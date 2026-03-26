26 марта, 13:32

Политика

Песков назвал ложью сообщения о близком мире с Украиной до событий вокруг Ирана

Фото: kremlin.ru

Утверждения о том, что урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, полностью не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал статью в The New York Times, согласно которой после начавшейся в прошлом месяце военной операции в Иране Россия утратила интерес к завершению ситуации с Украиной.

Как пояснил официальный представитель Кремля, в настоящее время остаются нерешенными ключевые вопросы, представляющие интерес для Москвы. Среди них он выделил, в частности, территориальный аспект.

"Действительно, в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров удалось проделать определенное расстояние в сторону урегулирования, но основные, представляющие критический интерес для российской стороны вопросы по-прежнему не были согласованы", – отметил политик.

Песков подчеркнул, что Россия не только не теряет интереса к установлению мира, но и по-прежнему остается открытой к дальнейшему диалогу. Например, в данный момент Москва сохраняет контакты с Вашингтоном и рассчитывает на возобновление переговоров при установлении благоприятных условий.

В противовес позиции российской стороны представитель Кремля обратил внимание на несостыковки в словах главы киевского режима Владимира Зеленского, заявлявшего одновременно о желании заключить сделку и готовности продолжать боевые действия на протяжении еще 3 лет.

"Они несоотносимы, но я думаю, вам лучше обращаться в Верховную раду, чтобы получить комментарий на этот счет, а не к нам", – уточнил пресс-секретарь лидера РФ.

Во время беседы с прессой ему также был задан вопрос по поводу участившихся случаев падения украинских дронов в странах Прибалтики. В ответ Песков напомнил одну из основных причин продолжения конфликта со стороны Москвы.

"Мы принимаем соответствующие меры, а главное, мы продолжаем специальную военную операцию, с тем чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения этой преступной террористической деятельности", – заключил политик.

Ранее американский лидер Дональд Трамп указывал, что Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта. По его словам, он рассчитывает на проведение встречи Владимира Путина и Зеленского, а также заключение мирного договора до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре.

