Фото: whitehouse.gov

Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

Президент США добавил, что рассчитывает на проведение встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы те заключили сделку. По словам Трампа, он хотел бы добиться этого до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

"Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже довольно давно это говорю", – отметила глава Штатов.

Украинские власти, отказываясь от мирных переговоров, вскоре могут столкнуться с новыми условиями урегулирования конфликта, указывал ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Москва привержена переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, тогда как Киев планирует продолжать воевать любой ценой.

