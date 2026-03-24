В Турции заявили об отсутствии подготовки к переговорам по Украине

Анкара не ведет какие-либо подготовительные работы по организации потенциального раунда переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

"На данный момент никаких подготовительных работ по организации возможных переговоров по Украине в Стамбуле не ведется", – сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает принять на своей территории переговоры по украинскому конфликту в течение марта. Подчеркивалось, что Анкара находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта.

Между тем в Кремле сообщили, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины в данный момент находится на паузе. Конкретной даты и места новой трехсторонней встречи пока нет, указывали в МИД РФ. Также до конца не сформулирована и повестка дня.