Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 07:11

Политика

В Турции заявили об отсутствии подготовки к переговорам по Украине

Фото: depositphotos/flogeljiri

Анкара не ведет какие-либо подготовительные работы по организации потенциального раунда переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

"На данный момент никаких подготовительных работ по организации возможных переговоров по Украине в Стамбуле не ведется", – сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает принять на своей территории переговоры по украинскому конфликту в течение марта. Подчеркивалось, что Анкара находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта.

Между тем в Кремле сообщили, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины в данный момент находится на паузе. Конкретной даты и места новой трехсторонней встречи пока нет, указывали в МИД РФ. Также до конца не сформулирована и повестка дня.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика