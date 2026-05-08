Собянин сообщил об уничтожении уже 109 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, которые летели на Москву вечером в пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы. Таким образом, всего в рамках продолжающейся атаки на Москву нейтрализовали уже 109 дронов.

На этом фоне аэропорт Домодедово был переведен в ограниченный режим работы. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что с 00:00 8 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня 1 630 раз. При этом обстрелы продолжаются.

