Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию после ограничений

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами после отмены ранее введенных временных ограничений на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Уточняется, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов и связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее Росавиация сообщила об отмене документа о невозможности полетов на юг России. Однако на фактическое выполнение рейсов еще могут повлиять временные ограничения на использование воздушного пространства.

Решение о приостановке было принято после попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

