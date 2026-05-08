Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 15:35

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации уже 95 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ликвидированы еще четыре вражеских беспилотника, которые летели на Москву в пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Всего на данный момент над небом столичного региона нейтрализовано 95 беспилотников.

На фоне угрозы временно не принимает и не выпускает самолеты аэропорт Жуковский. В ограниченном режиме также функционирует Домодедово.

Также в Минобороны России заявили о 1 630 нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрелы продолжились, несмотря на объявленное перемирие.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика