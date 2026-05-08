В сервисе "Библиотеки Москвы" доступны книги о Великой Отечественной войне

Книги о Великой Отечественной войне можно найти и забронировать в сервисе "Библиотеки Москвы", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Как рассказали в столичном департаменте информационных технологий, в сервисе представлены и художественные, и исторические произведения, вызывающие интерес у читателей разного возраста. В их числе – "Блокадная книга" Алеся Адамовича и Даниила Гранина, "Четвертая высота" Елены Ильиной, "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого и другие.

В департаменте добавили, что сервис предоставляет доступ к фондам всех столичных библиотек. Забронировать любое издание можно в несколько кликов в любой библиотеке, где оно есть в наличии. Для бронирования нужны единый читательский билет и стандартная учетная запись на mos.ru.

Книги на основе документов и реальных событий

Среди изданий о войне можно найти работу историка и политолога Анатолия Уткина "Русские во Второй мировой войне" – фундаментальное исследование на основе большого количества фактических материалов. Книга рассказывает о предвоенной обстановке, расстановке сил на международной арене, формировании гитлеровского блока держав "оси" и попытках СССР сдержать войну, а также содержит подробное описание всех крупных сражений советских войск.

"Блокадная книга" Алеся Адамовича и Даниила Гранина повествует о том, как люди выживали в осажденном Ленинграде, и о героизме его жителей. Произведение, основанное на интервью со свидетелями, документах и письмах, содержит многочисленные архивные фотографии.

"Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого основана на истории легендарного летчика Алексея Маресьева, с которым автор познакомился в землянке под Орлом в 1943 году. Несмотря на тяжелое ранение и потерю обеих ног, Маресьев вернулся на фронт и совершил десятки боевых вылетов.

О Василии Теркине, Гуле Королевой и безымянных героях

Читателям также предлагают вспомнить книгу Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". Писатель ушел на фронт добровольцем в 17 лет, и этот опыт позволил ему просто и ясно рассказывать о войне. Повесть стала самой известной в советской литературе книгой о бесстрашных женщинах на войне.

Вместе с тем предлагается прочесть и поэму Александра Твардовского "Василий Теркин". Военный корреспондент побывал в горячих точках Юго-Западного и 3-го Белорусского фронтов. Поэма выходила частями с 1942 по 1945 год и состоит из 30 глав, каждая из которых – отдельный эпизод из жизни неунывающего бойца.

Книги о войне собраны в специальной подборке "День Победы. День Памяти", включающей 11 художественных произведений, стихи, рассказы, песни о войне, монографии и отрывки из дневников легендарных полководцев. Среди них – сборник "Доблести женское лицо" о подвигах Зои Космодемьянской, Веры Волошиной, Лизы Чайкиной, Зинаиды Портновой.

В издании впервые собраны сведения о 98 советских женщинах, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя РФ за подвиги в 1941–1945 годах, а также о женщинах – полных кавалерах ордена Славы и героях Социалистического Труда.

В подборку также включена повесть Бориса Васильева "В списках не значился" – роман о безымянных героях, чей подвиг остался в истории. Действие разворачивается в 1941 году в осажденной Брестской крепости.

На реальных событиях основан рассказ Михаила Шолохова "Судьба человека" – в 1946 году писатель записал историю фронтовика, который воевал, был ранен, попал в концлагерь, бежал, вернулся на фронт, потерял жену и дочерей от авианалета, а затем и единственного сына на фронте. Оставшись один, герой усыновляет мальчика-сироту Ваню. Спустя 10 лет после встречи с героем Шолохов написал рассказ, который лег в основу одноименного фильма Сергея Бондарчука.

Еще одна книга – "Четвертая высота" Елены Ильиной о молодой актрисе и спортсменке Гуле Королевой, героически погибшей за Родину. В произведении описаны эпизоды из жизни девушки – так называемые высоты, которые она преодолевала и которые сформировали ее личность.

Ранее пассажирам всех 750 маршрутов автобусов и электробусов в столице стала доступна онлайн-библиотека. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне транспорта и открыть ссылку. После этого можно авторизоваться с помощью Яндекс ID и найти мультиполку Мосгортранса.