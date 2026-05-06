Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 10:10

Транспорт

Онлайн-библиотеку запустили в столичных автобусах и электробусах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Онлайн-библиотека стала доступна пассажирам всех 750 маршрутов автобусов и электробусов в столице. Проект создал Мосгортранс совместно с сервисом электронных и аудиокниг "Яндекс Книги", рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отсканировать QR-код на экране в салоне транспорта и открыть ссылку. После этого можно авторизоваться с помощью Яндекс ID и найти мультиполку Мосгортранса.

Сейчас в коллекции есть уже около 100 бесплатных произведений. Они доступны как в электронном, так и в аудиоформате.

Отмечается, что каждый пассажир обязательно найдет что-то интересное для себя, так как в библиотеке собраны произведения самых разных жанров. Это, например, детские книги, фантастика, современная проза, научпоп.

Там же можно познакомиться с работами лауреатов литературных премий и знаменитых авторов. Подборки каждый раз обновляются в праздники или дни рождения писателей.

По словам Ликсутова, проект "Это книги" делает поездки интересными. В мае пассажирам предлагаются произведения Михаила Булгакова в честь 135-летия со дня рождения писателя, а также книги о победе в Великой Отечественной войне.

Руководитель сервиса "Яндекс Книги" Виталий Григораш отметил важность вовлечения граждан в чтение. Совместный проект с Мосгортрансом делает книги доступными и дает возможность начать читать тем людям, которые обычно не находят на это времени.

С 1 мая в рамках проекта "Лето в парках" в Москве возобновили работу лесные библиотеки. Они расположены в парках "Ходынское поле" и 50-летия Октября, а также в усадьбе Воронцово. Там можно не только воспользоваться сервисом "Яндекс Книги", но и посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика