21 апреля, 13:11

Культура

Проект "Библиотеки будущего" запущен на московской платформе "Город идей"

Фото: пресс-служба Депкульта

На московской платформе "Город идей" запустили проект, посвященный технологическому развитию столичных библиотек. Жители могут предложить свои инициативы по этому направлению до 23 апреля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Приглашаем горожан поделиться мнением о том, какие цифровые сервисы будут полезны в библиотеках, как стоит улучшить навигацию на их сайтах, что было бы интересно читать на их страницах в социальных сетях. Идеи, которые выберут сами пользователи и эксперты, применят на практике", – рассказала Сергунина.

Проект охватывает библиотеки, которые курирует департамент культуры Москвы. Голосование за предложенные варианты пройдет 26 и 27 апреля. У участников также будет возможность обсудить творческие конкурсы столичных читален, ежегодную программу "Культлето" для детей и родителей и другие темы.

В каждой библиотеке, подведомственной городу, можно брать книги по единому читательскому билету. Чтобы получить его, достаточно подать онлайн-заявку. Всего уже оформлено более 1,3 миллиона таких читательских билетов.

Бронировать книги удобно в сервисе "Библиотеки Москвы", объединяющем каталоги всех столичных читален. Сейчас в нем представлено 15 миллионов изданий. Пользователям доступны тематические подборки, персональные рекомендации и анонсы событий в библиотеках: творческих вечеров и встреч с писателями, лекций и концертов, занятий кружков и секций.

Каждую весну десятки тысяч участников привлекает акция "Библионочь". В этом году она прошла уже в 15-й раз. Насыщенная программа включала лекции литературоведов, показы фильмов, музыкальные выступления, мастер-классы по хохломской и гжельской росписи, постановки театра теней, основанные на нанайских сказках, и многое другое.

Платформа "Город идей" работает 12 лет. За это время к ней присоединились более 675 тысяч человек. Почти десять тысяч инициатив, которые они предложили, воплотили в жизнь.

Ранее Агентство креативных индустрий Москвы впервые открыло прием заявок на участие в Пекинской международной книжной ярмарке. Для участия издательство и литературное агентство должно иметь опыт покупки или продажи прав на издание книг за рубежом, а также не менее 8 изданных произведений в каталоге прав. Также кандидаты должны быть зарегистрированы как налогоплательщики.

Читайте также


культурагород

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

