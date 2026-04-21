Проект "Библиотеки будущего" запущен на московской платформе "Город идей"

На московской платформе "Город идей" запустили проект, посвященный технологическому развитию столичных библиотек. Жители могут предложить свои инициативы по этому направлению до 23 апреля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Приглашаем горожан поделиться мнением о том, какие цифровые сервисы будут полезны в библиотеках, как стоит улучшить навигацию на их сайтах, что было бы интересно читать на их страницах в социальных сетях. Идеи, которые выберут сами пользователи и эксперты, применят на практике", – рассказала Сергунина.

Проект охватывает библиотеки, которые курирует департамент культуры Москвы. Голосование за предложенные варианты пройдет 26 и 27 апреля. У участников также будет возможность обсудить творческие конкурсы столичных читален, ежегодную программу "Культлето" для детей и родителей и другие темы.

В каждой библиотеке, подведомственной городу, можно брать книги по единому читательскому билету. Чтобы получить его, достаточно подать онлайн-заявку. Всего уже оформлено более 1,3 миллиона таких читательских билетов.

Бронировать книги удобно в сервисе "Библиотеки Москвы", объединяющем каталоги всех столичных читален. Сейчас в нем представлено 15 миллионов изданий. Пользователям доступны тематические подборки, персональные рекомендации и анонсы событий в библиотеках: творческих вечеров и встреч с писателями, лекций и концертов, занятий кружков и секций.

Каждую весну десятки тысяч участников привлекает акция "Библионочь". В этом году она прошла уже в 15-й раз. Насыщенная программа включала лекции литературоведов, показы фильмов, музыкальные выступления, мастер-классы по хохломской и гжельской росписи, постановки театра теней, основанные на нанайских сказках, и многое другое.

Платформа "Город идей" работает 12 лет. За это время к ней присоединились более 675 тысяч человек. Почти десять тысяч инициатив, которые они предложили, воплотили в жизнь.

Ранее Агентство креативных индустрий Москвы впервые открыло прием заявок на участие в Пекинской международной книжной ярмарке. Для участия издательство и литературное агентство должно иметь опыт покупки или продажи прав на издание книг за рубежом, а также не менее 8 изданных произведений в каталоге прав. Также кандидаты должны быть зарегистрированы как налогоплательщики.

