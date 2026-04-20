20 апреля, 10:17

Культура

Открыт прием заявок на участие в Пекинской международной книжной ярмарке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Агентство креативных индустрий Москвы впервые открывает прием заявок на участие в Пекинской международной книжной ярмарке, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подать заявку можно до 26 апреля включительно. Чтобы принять участие, издательству и литературному агентству нужно иметь опыт покупки или продажи прав на издание книг за рубежом, а также не менее 8 изданных произведений в каталоге прав. Помимо этого, кандидат должен быть зарегистрирован как налогоплательщик Москвы и представлять интересы российских авторов. На сайте Агентства креативных индустрий можно ознакомиться с более подробными критериями отбора.

Пекинская международная книжная ярмарка пройдет с 17 по 21 июня. Это одно из крупнейших и значимых отраслевых событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На выставке будет представлена литература разных жанров как для взрослой, так и для детской аудитории, а также пройдет выставка работ иллюстраторов со всего мира.

Москва будет впервые презентовать продукцию столичных издателей на коллективном стенде, при этом участие в ярмарке открывает возможности для продвижения российской литературы и иллюстраций не только на рынок Китая, но и других стран.

В 2025 году ярмарку посетили около 300 тысяч человек. Свои издания привезли более 1,7 тысячи компаний из 80 стран, заключивших не менее 2,8 тысячи соглашений. Для читателей провели тысячу мероприятий и представили свыше 220 тысяч наименований книг.

Отмечается, что в рамках "Издательские сезоны" московские компании могут получить возможность безвозмездно выставить свои работы на крупнейших книжных ярмарках. Например, в 2025 году 80 издательств и иллюстраторов из Москвы приняли участие в весенней и зимней ярмарках нехудожественной литературы.

Ранее в Мультимедиа Арт Музее (МАММ) открылась вторая международная биеннале "Искусство будущего". В экспозиции представлены художественные проекты, которые созданы с помощью новейших технологий, например 3D-печати, искусственного интеллекта, робототехники и других. Экспонаты можно осмотреть до 6 июня.

