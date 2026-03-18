Психолог Никулин объяснил тренд на посещение библиотек столичными зумерами

Дошли до истоков: почему столичные зумеры стали чаще посещать библиотеки

Столичные зумеры начали массово посещать библиотеки, используя место как для работы и учебы, так и для знакомств. Почему тренд обрел популярность, разбиралась Москва 24.

Хорошо забытое старое

Молодежь из Москвы и Санкт-Петербурга все чаще посещает старинные библиотеки, заметили СМИ. 

Все началось с видео в Сети, где молодые люди сидят за книгами и ноутбуками в читальном зале. Идею быстро подхватили девушки, которые стали приходить туда, чтобы учиться, работать, а также заводить знакомства, совмещая приятное с полезным.

При этом сегодня в столице можно посетить множество библиотек, в том числе необычных. Например, Центральную универсальную научную библиотеку имени Н. А. Некрасова на Бауманской улице, где не только представлена богатая коллекция книг, но и проводятся всевозможные мероприятия. Помимо этого, здесь стильный интерьер: гости часто фотографируются на разноцветных диванах, встроенных в стеллажи. А на третьем этаже расположен редкий фонд с книжными памятниками, коллекцией промышленной графики и экслибрисами.

Также стоит посетить библиотеку-читальню имени А. С. Пушкина, которая располагается в особняке XIX века на Спартаковской улице. Здесь сохранились исторические интерьеры: масштабная лестница с чугунными ступенями, старинные камины, многоярусные люстры и тяжелые деревянные двери. Это пространство привлекает посетителей не только для чтения, но и для атмосферных снимков – в 2024 году библиотека стала одной из площадок проекта "Новые адреса счастья", где провели более 400 выездных регистраций брака. 

Библиотека № 234 на улице Габричевского воссоздает атмосферу сказок Льюиса Кэрролла: в зале "Алиса" все перевернуто – на потолке находится стол, стены "покрыты" травой, а пол напоминает шахматную доску. Посетители могут сфотографироваться на огромном стуле, похожем на трон Красной Королевы, у большого зеркала или рядом с картонными фигурками персонажей. 

Помимо этого, всех желающих приглашают в библиотеку № 227 "Графические истории" на улице Героев-Панфиловцев. Она оформлена в стиле комиксов и поп-арта: стены украшают яркие картины в духе Энди Уорхола, среди экспонатов – фигуры Человека-паука, Супермена, а на стеллаже – "сражение" Чехова и Бэтмена. Здесь можно не только сфотографироваться на фоне стильных постеров и картонных героев, но и почитать комиксы или попробовать нарисовать графическую новеллу на планшете.

А в библиотеке № 70 имени М. А. Шолохова за книжными стеллажами находится настоящая кабина самолета Як-40 – это учебный авиатренажер с приборной панелью, позволяющий отрабатывать взлет, маневры и посадку в разных метеоусловиях и аэропортах. Второй тренажер на базе самолета Л-39 "Альбатрос" оснащен VR-очками – подобные судна используют для обучения в авиаучилище и подготовки космонавтов в Роскосмосе. Посетители могут почитать книгу в кресле "Боинга-737" или за столом из крыла Ту-154, а также сфотографироваться, изучить образцы навигационного оборудования, двигатели и специализированный фонд с книгами о летчиках времен Великой Отечественной войны.

Не такой, как все

Психолог Константин Никулин отметил в разговоре с Москвой 24, что тренд на посещение библиотек является некоторым противопоставлением современным тенденциям, в том числе потреблению контента в онлайн-среде.

"И вообще, это некий способ, подчеркивающий статус, потому что очень часто бывает модным делать то, что не выбирает большинство, которое занимается просмотром роликов и сидит в мессенджерах. А здесь есть возможность отличиться, выделиться и почувствовать себя другим", – отметил психолог.

Он предположил, что такой тренд достаточно комфортен для интровертов и тех, кто не любит знакомиться в шумных местах, на вечеринках. Это способ найти близкого человека по типажу, а также некий ценностный фильтр: в библиотеку просто так не попасть, туда нужно идти осознанно.

Мне кажется, сейчас есть усталость и потребность в цифровом детоксе, потому что обрушивается много контента из электронных средств массовой информации. И способ соединиться с чем-то очень естественным, таким как книга (пусть даже и с цифрового носителя), – это возможность и уединиться, и почувствовать себя в такой антисреде, куда не идет большинство.
Константин Никулин
психолог

По мнению эксперта, у молодежи просматривается тенденция на то, чтобы быть противником всего массового, что есть сейчас. Однако это дает и свои плюсы: одновременно с этим человек проводит время продуктивно, поэтому тренд может набрать еще большую популярность.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 предположила, что интерес к библиотекам связан с новизной, в которой нуждаются зумеры.

"Кроме того, библиотека – это физическое пространство (большой зал), который дает ощущение принадлежности к чему-то фундаментальному и в то же время реальному. Потому что долгое время общение в интернет-пространстве (после локдауна) и уход в виртуальный мир ограничивал нас", – отметила психолог.

Она добавила, что у молодого поколения принято менять локации, сферу деятельности, искать себя.

Поэтому я думаю, что этот тренд связан с потребностью в заземленности, присутствии "в моменте". А библиотеки – красивые места, дающие ощущение принадлежности к чему-то большому, к жизни здесь и сейчас. И это стало трендом.
Софья Сулим
психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии

При этом фактор знакомства в библиотеках – это сопутствующий момент, потому что для зумеров также важно общаться и узнавать новых людей, заключила Сулим.

