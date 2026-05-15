Самолет Ил-114-300 прошел испытания в Арктике

Опытный пассажирский самолет Ил-114-300 прошел дополнительный этап сертификационных испытаний в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Испытания были проведены с целью максимального расширения географии будущей эксплуатации самолета. В процессе была проведена оценка работы пилотажно-навигационного комплекса, в том числе инерциальной системы "БИНС-2015".

Замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков отметил, что успешное завершение арктических испытаний является важным шагом для развития отечественного авиастроения, а также обеспечения транспортной доступности удаленных регионов РФ.

"Этот самолет способен работать в экстремальных климатических условиях, что особенно актуально для нашей страны с ее обширной территорией и разнообразием климатических зон", – добавил Абраменков.

В свою очередь, управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман подчеркнул, что самолет долетел практически до Северного полюса. Это говорит о том, что он может использоваться в арктической зоне, заменив существующие самолеты старого парка и иностранного производства в данном классе.

Кроме того, летом запланированы испытания на высокие температуры, а к началу осени – на эксплуатацию самолета с грунтовых взлетно-посадочных полос.

Ранее сообщалось, что "Ростех" планирует завершить сертификацию самолета МС-21 и перейти к серийному выпуску в первом квартале 2027 года. Также планируется начать серийный выпуск импортозамещенного SJ-100.

Помимо этого, к 2030 году госкорпорация намерена производить по 36 лайнеров МС-21, 20 – SSJ-100 и 12 – Ил-114. При этом получение сертификата и первые поставки Ил-114-300 ожидаются уже в 2026 году.