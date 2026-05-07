"Ростех" планирует начать серийный выпуск самолета МС-21 в 2027 году

07 мая, 16:43

Транспорт

"Ростех" планирует начать серийный выпуск самолета МС-21 в 2027 году

Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАК/Нина Падалко

"Ростех" планирует завершить сертификацию самолета МС-21 и перейти к серийному выпуску в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.

Чемезов отметил, что треть сертификационных полетов уже завершены. Кроме того, в 2027 году планируется начать серийный выпуск импортозамещенного SJ-100.

"80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнем серийно выпускать", – уточнил он.

Также Чемезов озвучил планы по выпуску в России новых гражданских самолетов. В частности, к 2030 году госкорпорация намерена производить по 36 лайнеров МС-21, 20 – SSJ-100 и 12 – Ил-114. При этом получение сертификата и первые поставки Ил-114-300 ожидаются уже в 2026 году.

"Самолет получился очень хороший – на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонт практически не осуществляется", – добавил Чемезов.

Ранее сообщалось, что импортозамещенный ближнемагистральный самолет SJ-100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце 2026 года. Он представляет собой узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения систем и компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых Superjet.

