Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 17:17

Путин традиционно выступит с речью на параде Победы

Владимир Путин традиционно выступит с речью на параде Победы в Москве в этом году. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что мероприятие будет проходить как обычно, только без участия военной техники. Как и годами ранее, над городом пролетят пилотажные группы, а по Красной площади пройдут военнослужащие.

Кроме того, добавил Ушаков, в этот день у российского лидера запланированы встречи с президентами Абхазии Бадрой Гунбой, Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Южной Осетии Аланом Гаглоевым, а также с группой руководства Республики Сербской.

Пройдут и переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи планируется обсудить возобновление работы межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

При этом иностранные гости не получали от России официальных приглашений на парад Победы. Лидеры многих стран сами выразили желание принять участие в торжествах. В 2025-м они были приглашены на празднование 80-й годовщины Победы лично в связи с юбилейной датой.

властьобществоДень Победы

