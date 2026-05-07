Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 17:34

В мире

В Финляндии скончалась последняя рожденная при Российской империи женщина

Фото: esaimaa.fi/Matias Lövberg

Ушла из жизни старейшая жительница Финляндии Виено Нурмилаукас. Она считалась последней финкой, которая родилась во времена нахождения страны в составе Российской империи, передает газета Etelä-Saimaa.

Ей было 108 лет. Информацию о кончине финки подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас.

Женщина родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском – всего за пару месяцев до того, как Финляндия обрела независимость.

Ранее скончался старейший мужчина в Японии Киетака Мидзуно. Ему было 111 лет. Он родился 14 марта 1914 года и проживал в городе Иватэ в префектуре Сидзуока.

