В Турции скончалась 131-летняя долгожительница

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В Турции скончалась старейшая жительница Ходи Гюркан, ей был 131 год, сообщает News.ru со ссылкой на Turkiye Today.

По данным семьи, Гюркан родилась 1 июля 1894 года и стала свидетелем трех эпох – от Османской империи до Турецкой Республики. У Гюркан было семеро детей, осталось 110 внуков и большое количество правнуков. Она умерла в своем доме 30 июля в селе Бинекли, где прожила всю жизнь.

Похоронили Гюркан на кладбище в ее родном селе. Проводить женщину в последний путь собрались односельчане и родственники.

Ее долголетие специалисты объясняют генетикой, а также традиционным укладом жизни и средиземноморской диетой. При этом официальной статус долгожительницы Книгой рекордов Гиннесса и организациями, изучающими долгожителей, не подтвержден.

Если информация о возрасте Гюркан правильна, она могла быть самым старейшим человеком в мире. Сейчас этот титул носит 116-летняя испанка Мария Браньяс Морера.

Ранее в Японии в возрасте 115 лет скончалась Окаги Хаяси, старейшая жительница страны. Она родилась 2 сентября 1909 года и проживала в городе Токи в префектуре Гифу. Теперь старейшей жительницей страны восходящего солнца стала Минэ Кондо, она родилась 1 сентября 1910 года.

