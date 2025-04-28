В Японии в возрасте 115 лет умерла старейшая жительница страны

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Умерла старейшая жительница Японии Окаги Хаяси. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на префектуру Айти.

Она умерла 26 апреля в возрасте 115 лет.

Окаги Хаяси родилась 2 сентября 1909 года. Женщина проживала в городе Токи в префектуре Гифу.

Уточняется, что теперь старейшей жительницей Японии стала Минэ Кондо. Она проживает в поселке Кота префектуры Айти, район Нуката. Женщина родилась 1 сентября 1910 года.

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