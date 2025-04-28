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28 апреля, 15:25

В мире

В Японии в возрасте 115 лет умерла старейшая жительница страны

Фото: 123RF/halfpoint

Умерла старейшая жительница Японии Окаги Хаяси. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на префектуру Айти.

Она умерла 26 апреля в возрасте 115 лет.

Окаги Хаяси родилась 2 сентября 1909 года. Женщина проживала в городе Токи в префектуре Гифу.

Уточняется, что теперь старейшей жительницей Японии стала Минэ Кондо. Она проживает в поселке Кота префектуры Айти, район Нуката. Женщина родилась 1 сентября 1910 года.

Ранее в Афганистане нашли самого старого в мире 140-летнего человека. У мужчины есть семья из 100 человек.

Акелю Назиру было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. Он хорошо помнит времена правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.

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