В Японии умерла старейшая жительница планеты Томико Итоока

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Самая пожилая жительница планеты Томико Итоока из Японии умерла в возрасте 116 лет. Об этом сообщает телеканал NHK.

Женщина скончалась 29 декабря в доме престарелых в городе Асия в префектуре Хего. Похороны прошли 4 января.

Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Она была старшей из трех сестер.

После того, как в прошлом году в возрасте 117 лет в Испании умерла самая пожилая жительница планеты, Томико Итоока заняла ее место.

Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус старейшего человека в сентябре 2024 года. После смерти Итооки старейшим в мире человеком стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.

Ранее в Великобритании в возрасте 112 лет ушел из жизни самый старый мужчина в мире Джон Альфред Тиннисвуд. Члены семьи англичанина отметили, что последние дни жизни мужчина был окружен "любовь и музыкой". По их словам, Тиннисвуд был умным и решительным человеком.

Два года назад в возрасте 118 лет ушла из жизни старейшая жительница Земли, монахиня сестра Андрэ. Она скончалась в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне, где проживала с 2009 года. Смерть женщины наступила во сне, уточнил ее официальный представитель Дэвид Тавелла.

