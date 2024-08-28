Bild: самая пожилая жительница Германии умерла в возрасте 114 лет

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Самая пожилая жительница Германии Шарлотте Кречман скончалась в возрасте 114 лет в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает газета Bild.

Внук Кречман рассказал изданию, что женщина умерла в доме престарелых в городе Кирххайм-унтер-Текк недалеко от Штутгарта.

Кречман родилась 3 декабря 1909 года в польском городе Вроцлаве, то есть за 17 лет до появления на свет британской королевы Елизаветы II и за пять лет до начала Первой мировой войны. Также у Кречман была своя страница в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещенной в РФ организацией), где у нее было порядка 14 тысяч подписчиков.

Ранее в возрасте 118 лет ушла из жизни старейшая жительница Земли, монахиня сестра Андрэ. Она скончалась в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне, где проживала с 2009 года. Смерть женщины наступила во сне, уточнил ее официальный представитель Дэвид Тавелла.