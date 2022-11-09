Ученые узнали максимальный возраст, до которого может дожить человек

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Исследователи из сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало провели эксперимент, чтобы выяснить максимальный возраст, до которого может дожить человек. Об этом сообщает издание LADbible.

Специалисты провели серию исследований способностей человеческого тела к регенерации. Благодаря искусственному интеллекту эксперты смогли изучить порядка 100 тысяч добровольцев.

После анализа ученые пришли к выводу, что между 120 и 150 годами организм теряет способность к восстановлению. По их мнению, с текущим уровнем медицины это является максимальным возрастом, до которого в теории может дожить человек.

Рекордсменкой в области долголетия является гражданка Франции Жанне Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

В апреле скончалась японка Канэ Танака, признанная в 2019 году самым пожилым человеком на планете. Она смогла дожить до 119 лет.

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