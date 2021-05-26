Ученые узнали предельный возраст человеческой жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые провели исследование, в котором выяснили, сколько максимально может прожить человек. Предельным оказался возраст 120–150 лет, сообщает "Мир 24".
В своей работе исследователи использовали введенный ими показатель, так называемый динамический индикатор состояния организма (DOSI), который характеризует уровень физиологической устойчивости человека. Он вычисляется на основе возраста человека, его образа жизни и перенесенных им болезней.
Выяснилось, что чем сильнее DOSI колебался в течение жизни, тем хуже организм испытуемого справлялся с болезням и, следовательно, быстрее терял жизнестойкость.
Ученые утверждают, что 150 лет – это максимальный срок жизни человека. Продлить его невозможно никакими медицинскими методами, если только не удастся справиться с естественным старением.
На данный момент самым старым человеком в истории является француженка Жанна Кальман, которая сумела прожить 122 года.
Ранее исследователи из Университета Эразма в Нидерландах пришли к выводу, что продолжительность жизни человека имеет предел и не зависит от уровня медицины, питания или бытовых условий. Они установили, что максимальный срок жизни женщин составляет 115,7 года, а мужчин – 114,1.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: