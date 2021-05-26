Ученые узнали предельный возраст человеческой жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые провели исследование, в котором выяснили, сколько максимально может прожить человек. Предельным оказался возраст 120–150 лет, сообщает "Мир 24".

В своей работе исследователи использовали введенный ими показатель, так называемый динамический индикатор состояния организма (DOSI), который характеризует уровень физиологической устойчивости человека. Он вычисляется на основе возраста человека, его образа жизни и перенесенных им болезней.

Выяснилось, что чем сильнее DOSI колебался в течение жизни, тем хуже организм испытуемого справлялся с болезням и, следовательно, быстрее терял жизнестойкость.

Ученые утверждают, что 150 лет – это максимальный срок жизни человека. Продлить его невозможно никакими медицинскими методами, если только не удастся справиться с естественным старением.

На данный момент самым старым человеком в истории является француженка Жанна Кальман, которая сумела прожить 122 года.

Ранее исследователи из Университета Эразма в Нидерландах пришли к выводу, что продолжительность жизни человека имеет предел и не зависит от уровня медицины, питания или бытовых условий. Они установили, что максимальный срок жизни женщин составляет 115,7 года, а мужчин – 114,1.

