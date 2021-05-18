Старейший житель Австралии раскрыл секрет долголетия

14:25
Фото: gerontology.wikia.org
Старейший австралиец Декстер Крюгер, которому 111 лет, рассказал, как дожил до такого возраста. По его словам, ему помогла привычка регулярно употреблять в пищу куриные мозги. Об этом сообщает "Мир 24".
"У цыплят есть голова. В ней мозг, и он очень вкусный. Однако его хватает лишь только на один укус", – уточнил Крюгер.
Мужчина также добавил, что не пьет алкогольные напитки и не курит сигареты. Кроме того, ежедневно он занимается спортом.
Сын Декстера поделился, что его отец всю свою жизнь провел в деревне, где долгое время проработал фермером и ветеринаром. На данный момент старейший житель Австралии живет в доме престарелых в Квинсленде и пишет автобиографию.
Ранее итальянский институт статистики сообщил, что люди в возрасте старше 105 лет встречаются в стране с частотой около 1 человека на примерно 70 тысяч человек, а люди в возрасте от 110 лет – с частотой 1 индивидуум на 3,5 миллиона человек.
Исследователи сравнили генетические данные 81 человека возраста 105+ и 110+, а также 36 неродственных географически сопоставимых контрольных групп среднего возраста 68 лет.
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