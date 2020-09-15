Япония побила рекорд по числу жителей старше 100 лет

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В Японии проживают свыше 80 тысяч человек в возрасте 100 и более лет. Большинство из них женщины, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, в текущем году почти 42 тысячи жителей Японии отметили 100-летие. При этом отмечается, что в прошлом году свой юбилей отмечали около 37 тысяч жителей.

В министерстве сообщили, что самая взрослая женщина (117 лет) проживает в префектуре Фукуока. Мужчина в возрасте 110 лет проживает в префектуре Нара.

В апреле сообщалось, что в России на начало текущего года насчитывалось 22 600 жителей старше 100 лет. Отмечалось, что лидерами по количеству долгожителей являются Москва, Санкт-Петербург, Астраханская и Московская области.

По данным специалистов Росстата, в сравнении с прошлым годом число долгожителей в стране увеличилось на 10%. Они уточнили, что если сравнивать показатели с последним десятилетием, то граждан в возрасте более 100 лет стало в три раза больше.