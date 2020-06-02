Старейший мужчина мира поделился секретом долголетия

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Житель Бухареста Думитру Команеску стал самым старым мужчиной мира в возрасте 111 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина родился в 1908 году в коммуне Провица-де-Жос. В юности активно изучал математику и другие точные науки, однако затем ушел в сельское хозяйство и проработал в этой сфере 70 лет.
По словам самого Команеску, секрет его долголетия кроется в любви жены, сыновей и внуков.
Предыдущим рекордсменом был 112-летний Боб Уэйтон. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.