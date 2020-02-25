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В Японии скончался самый старый в мире мужчина. Ватанабэ Титэцу умер 23 февраля в возрасте 112 лет, пишет РИА Новости.

О смерти мужчины сообщили родственники. Он скончался в доме престарелых в префектуре Ниигата.

Ранее 12 февраля Ватанабэ Титэцу вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина был признан самым пожилым жителем Земли.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье. В 20-летнем возрасте он переехал на Тайвань. Там юноша прожил 18 лет, а после вернулся в Японию.

Главным секретом своего долголетия Ватанабэ называл смех. Он говорил, что "нужно забывать плохие вещи и не сердиться".