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В мире

09:15

Старейшим мужчиной в мире признан житель Великобритании

за рубежом общество

Фото: скриншот видео youtube.com/Guinness World Records

Британец Роберт Уэйтон признан старейшим мужчиной на Земле, сообщает "Мир 24". Мужчине, занесенном в Книгу рекордов Гиннесса, 112 лет и 1 день.

Титул самого пожилого мужчины на планете перешел к Уэйтону после смерти в конце февраля Ватанабэ Титэцу из Японии. Ему было 112 лет и 355 дней.

Старейшим человеком в мире считается японка Канэ Танака. Женщина в начале 2020 года отпраздновала свой 117-й день рождения.

12 февраля Ватанабэ Титэцу вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина был признан самым пожилым жителем Земли.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье. В 20-летнем возрасте он переехал на Тайвань. Там юноша прожил 18 лет, а после вернулся в Японию.

Главным секретом своего долголетия Ватанабэ называл смех. Он говорил, что "нужно забывать плохие вещи и не сердиться".

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