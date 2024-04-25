MacRumors: Apple выпустит процессор для ИИ

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Компания Apple начала разрабатывать процессор, который будет ориентирован на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Его создадут ко второй половине 2025 года, сообщает издание MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера под ником Phone Chip Expert.

Как он отметил, чип ИИ сделают частью серверного оборудования, а процессор создаст тайваньская компания TSMC по трехнанометровому техпроцессу.

По данным издания, создание процессора может значить, что компания будет предоставлять онлайн ИИ-услуги, на iPhone такие инструменты будут работать локально.

Журналисты подчеркнули, что новые процессоры будут предполагать рост производительности центров обработки данных и инструментов искусственного интеллекта корпорации.

"Это потенциально приведет к созданию более мощных и эффективных технологий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple анонсировала очередную презентацию гаджетов, которая состоится 7 мая в 17:00. Журналисты ожидают, что на мероприятии представят новое поколение планшетов iPad Pro с более мощным процессором, OLED-дисплеем – впервые в истории линейки, увеличенным до 13 дюймов экраном.

До этого СМИ рассказали, что в новом iPhone 16 могут сделать сенсорные кнопки включения и регулировки звука. В смартфоне также планируют установить твердотельные кнопки действия и спуска затвора камеры.

