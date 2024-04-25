The Verge: Apple представит новые планшеты iPad на презентации 7 мая

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Корпорация Apple анонсировала очередную презентацию гаджетов, которая состоится 7 мая в 17:00, сообщается на сайте компании.

В свою очередь, издание The Verge считает, что подобным образом компания намекнула на презентацию новых планшетов. Журналисты ожидают, что на мероприятии представят новое поколение планшетов iPad Pro с более мощным процессором, OLED-дисплеем – впервые в истории линейки, увеличенным до 13 дюймов экраном.

Помимо этого, на презентации могут быть представлены новые Apple Pencil и беспроводная клавиатура Magic Keyboard с алюминиевым корпусом и большим трекпадом, а также iPad Air с увеличенным до 12,9 дюйма дисплеем.

Ранее сообщалось, что в новом iPhone 16 могут сделать сенсорные кнопки включения и регулировки звука. В iPhone 16 также планируют сделать твердотельные кнопки действия и спуска затвора камеры, сообщал источник зарубежного СМИ. Изначально сенсорные кнопки, по слухам, собирались устанавливать в ранних версиях смартфона – iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, однако из-за неизвестных технических проблем от этой идеи отказались.

