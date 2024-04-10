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10 апреля, 15:37

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Economic Daily: Apple выпустит складной iPhone или iPad к 2025 году

Apple выпустит складной iPhone или iPad к 2025 году

Фото: 123RF/hanohiki

Корпорация Apple разрабатывает складные гаджеты, несмотря на слухи о закрытии проекта, пишет Economic Daily.

В СМИ отметили, что презентация iPhone или iPad с гибким экраном планируется в 2025 году. Компания выпустит складное устройство с целью укрепления своих позиций на рынке в данной категории гаджетов.

В настоящее время Samsung и Huawei остаются лидерами в этой категории устройств. Они составляют более 80% мирового рынка складных гаджетов, но с релизом Apple ситуация может измениться.

Уточняется, что корпорация Apple уже несколько лет создает складные прототипы. На данный момент разработаны минимум два складных iPhone, напоминающих Galaxy Flip. Компания планирует создать устройство с внешним дисплеем, толщина которого в сложенном виде не превышает iPhone 15.

По мнению экспертов, планам Apple может помешать несоответствие требованиям компании поставляемых деталей, а именно выходящие из строя дисплеи.

Ранее китайская компания Huawei разработала планшет MatePad Pro 13.2. Устройство работает на собственной операционной системе Harmony OS. Первоначально на планшете нет сервисов от компании Google.

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