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04 апреля, 17:44

Технологии

Xiaomi прекратит поддержку более 30 популярных смартфонов

Фото: depositphotos/tbtb

Компания Xiaomi прекратит в 2024 году поддержку более 30 популярных смартфонов, среди которых телефоны серии Redmi Note 10, Redmi 10, Poco X3 GT, C31 и C40, сообщает портал HyperOS Updates.

В сообщении отмечается, что в 2024-м смартфоны еще получат последнее обновление, но часть телефонов Xiaomi, Redmi и Poco не смогут обновиться до новой прошивки HyperOS.

Так, в четвертом квартале 2024 года обновиться смогут гаджеты Redmi K40, Redmi Note 11, 11 Pro, 11S, 11T, все модели Xiaomi Mi 10, Civi 1, MIX 4, MIX FOLD 1, 11 Lite и планшеты серии Xiaomi Pad 5. Уточняется, что часть из них сможет получить HyperOS 1.0.

Кроме того, обновление также распространится и на Redmi 11, Poco F3, M4 Pro 5G, M5s, C50, X4 GT и Redmi A1.

Окончание поддержки означает, что смартфоны перестанут получать не только новые версии операционной системы Android, но также новые функции и патчи безопасности. Это представляет опасность пользования устройствами, так как они лишатся защиты от новых уязвимостей.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил риски отключения смартфонов от Google и Apple в России. По его словам, это маловероятная ситуация. Однако эксперт заметил, что в РФ отсутствует стабильная поддержка отечественных производителей, из-за чего средства связи на самом деле весьма просто "отключить".

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