27 марта, 11:49Технологии
Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир"
Фото: depositphotos/mobilinchen
Добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля этого года. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что функция добавления и использования клубных карт или карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений.
В настоящее время мобильное приложение "Мир" для оплаты смартфоном Mir Pay исчезло из магазина приложений Google Play. Кроме того, пропали приложения СБПэй и "Привет!", которые раньше были доступны для скачивания.
Из магазина AppStore эти приложения СБПэй и "Привет!" удалили еще в конце февраля после того, как Национальная система платежных карт (НСПК) подпала под американские санкции.
Ранее Сбер в ноябре 2023 года обещал запустить SberPay NFC на смартфонах Android. По словам первого зампредседателя правления банка Кирилла Царева, SberPay пользовались порядка двух миллионов пользователей, когда были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay. По его мнению, сейчас эта цифра увеличится.
Бесконтактную оплату картами "Мир" с помощью SberPay ограничили в РФ