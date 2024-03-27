Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир"

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Добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля этого года. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что функция добавления и использования клубных карт или карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений.

В настоящее время мобильное приложение "Мир" для оплаты смартфоном Mir Pay исчезло из магазина приложений Google Play. Кроме того, пропали приложения СБПэй и "Привет!", которые раньше были доступны для скачивания.

Из магазина AppStore эти приложения СБПэй и "Привет!" удалили еще в конце февраля после того, как Национальная система платежных карт (НСПК) подпала под американские санкции.

Ранее Сбер в ноябре 2023 года обещал запустить SberPay NFC на смартфонах Android. По словам первого зампредседателя правления банка Кирилла Царева, SberPay пользовались порядка двух миллионов пользователей, когда были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay. По его мнению, сейчас эта цифра увеличится.