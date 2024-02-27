Приложение СБПэй удалили из App Store

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Приложения СБПэй и "Привет!" Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир", пропали из AppStore. При этом в Google Play они пока доступны.

В AppStore при попытке открыть любое из приложений появляется сообщение: "Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе".

СБПэй является приложением для смартфонов, с помощью которого удавалось быстро оплачивать необходимые товары и услуги. Приложение "Привет!" сообщало об акциях СБП. Кроме того, с помощью него можно было получить моментальный кешбэк.

Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США 23 февраля 2024 года. Однако в организации утверждали, что это не повлияет на работу платежных сервисов в России.

Американский Минфин также ввел ряд антироссийских санкций против СПБ Банк и банков "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Челиндбанк, Ростфинанс, Модульбанк, Датабанк, Морской банк, Быстробанк.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя это, заявил, что санкции США против России – циничная и наглая попытка вмешаться во внутренние дела страны. Но он подчеркнул, что ограничения не заставят Москву отказаться от защиты собственных интересов.



Банковские карты "Мир" продолжают работать в обычном режиме после санкций в адрес НСПК