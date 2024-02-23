Минфин США ввел санкции против Национальной системы платежных карт

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Минфин США ввел санкции в отношении российской Национальной системы платежных карт (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по российским картам "Мир". Об этом сообщается на сайте OFAC.

Помимо этого, под рестрикции подпали российские банки "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Челиндбанк, Ростфинанс, Модульбанк, Датабанк, Морской банк, Быстробанк, СПБ банк.

Среди физических лиц в санкционном списке оказались глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, основной акционер "Южуралзолота" Константин Струков.

Также в списке госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, начальник ИК-3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Вадим Колинин, генеральный директор компании "Форвард энерго" Вячеслав Кожевников.

В санкционный список внесены начальник управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин, замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, члены правительства Херсонской области Виталий Булюк и Алла Бархатнова, акционер группы ПИК Сергей Гордеев.

Ограничения затронули группу ПИК, производителя автомобилей AURUS, "Южуралзолото", Геопромайнинг, Еlbrus Сapital, Трубную металлургическую компанию (ТМК), Сибирскую угольную энергетическую компанию, Росгеологию, "Мечел", угольную компанию СУЭК, "НОВАТЭК-Мурманск".

Кроме того, санкции введены против Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), Северского трубного завода, Синарского трубного завода, Волжского трубного завода. Они входят в ТМК.

В санкционном перечне в том числе оказались НАМИ, Фонд Лобаева, "Алмазювелирэкспорт", "Трансконтейнер", "Императорский Тульский оружейный завод", ОЭЗ "Алабуга", "Русхимальянс", судостроительный комплекс "Звезда", ОКБ "Сухого", "Уралтрансмаш".

Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским Вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.

В санкционный список попали 63 компании из России, 16 – из Турции, восемь – из Китая, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Южной Кореи и Индии.

До этого президент Штатов Джо Байден подтвердил информацию, что США вводят более 500 санкций против России. Он подчеркивал, что Америка намерена приложить все усилия, чтобы снизить доходы РФ от энергоресурсов.

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