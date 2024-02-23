Байден подтвердил, что США вводят более 500 санкций против России

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Американский лидер Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о том, что США вводят более 500 санкций против России. Соответствующая информация появилась на портале Белого дома.

Президент Соединенных Штатов уточнил, что новые ограничения устанавливаются из-за событий на Украине и смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах", – говорится в публикации.

Кроме того, в рамках новых санкций предусмотрено наложение ограничений на экспорт 100 организаций. Речь идет о компаниях, которые Вашингтон обвиняет в поддержке России. Также Байден заявляет, что США намерены приложить все усилия, чтобы снизить доходы РФ от энергоресурсов.

Ранее СМИ со ссылкой на американский Минфин сообщили о новых санкциях против российской стороны. В ведомстве заявили, что ограничительные меры устанавливаются, чтобы "призвать Россию к ответу".

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предупреждала, что Запад планирует существенно ужесточить режим санкций против РФ.



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