23 февраля, 14:40Политика
Байден подтвердил, что США вводят более 500 санкций против России
Фото: 123RF/billperry
Американский лидер Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о том, что США вводят более 500 санкций против России. Соответствующая информация появилась на портале Белого дома.
Президент Соединенных Штатов уточнил, что новые ограничения устанавливаются из-за событий на Украине и смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
"Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах", – говорится в публикации.
Кроме того, в рамках новых санкций предусмотрено наложение ограничений на экспорт 100 организаций. Речь идет о компаниях, которые Вашингтон обвиняет в поддержке России. Также Байден заявляет, что США намерены приложить все усилия, чтобы снизить доходы РФ от энергоресурсов.
Ранее СМИ со ссылкой на американский Минфин сообщили о новых санкциях против российской стороны. В ведомстве заявили, что ограничительные меры устанавливаются, чтобы "призвать Россию к ответу".
До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предупреждала, что Запад планирует существенно ужесточить режим санкций против РФ.
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