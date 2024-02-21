Почти 200 физических и юридических лиц попадут в новый пакет санкций ЕС против РФ

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В 13-й пакет санкций Евросоюза против российской стороны внесут 193 физических и юридических лица. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот написал соцсети Х.

"ЕС продолжает усиливать давление с помощью 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти обширные новые санкции, направленные на 193 физических и юридических лица", – сообщил глава ведомства.

Аналогичную с нидерландским министром информацию ранее опубликовало издание EUobserver. По данным СМИ, изначально в Брюсселе предлагали добавить 118 физических и юридических лиц. Однако позже ЕС внес в список еще 43 физических и 32 юридических лица.

21 февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что политическое объединение пришло к соглашению по поводу 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, ограничения затронут оборонный сектор и те компании, которые обходят санкционные меры Запада.

Согласно некоторым данным СМИ, под ограничения не подпадут новые отраслевые меры. Официально 13-й пакет санкций одобрят к 24 февраля – двухлетию с начала СВО на Украине.