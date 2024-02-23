США введут санкции в отношении "более чем 500 целей в России" – СМИ

Фото: 123RF/alexkich

Новые санкции США против России будут направлены на "более чем 500 целей". Об этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил агентству Reuters.

По словам замминистра, ограничения коснутся российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, рестрикции будут направлены на компании в третьих странах, которые якобы "помогают облегчить России доступ к нужным ей товарам".

Адейемо подчеркнул, что таким образом администрация США "стремится призвать Россию к ответу" за проведение специальной военной операции на Украине и смерть Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

США 23 февраля сообщат о новом масштабном пакете антироссийских санкций из-за смерти Навального. По словам представителя Белого дома по нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден попросил ввести санкции, чтобы призвать российскую сторону к ответу по поводу ситуации с умершим политиком.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала новый пакет санкций "сокрушительным".