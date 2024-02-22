В США арестовали двух человек за содействие главе ВТБ в обходе санкций – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Власти США арестовали двух граждан, которые якобы причастны к помощи главе банка ВТБ Андрею Костину в обходе ограничительных мер, введенных ранее американскими властями. Об этом заявляет агентство Reuters.

Информация об этом появилась после того, как министерство юстиций США опубликовало документы по данному делу, которые были после направлены в суд Нью-Йорка.

По данным издания, якобы два помощника бизнесмена Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд были арестованы в США. Они, как сообщает агентство, утаили от американских властей то, что регулировали вопросы по поводу имущества Костина, расположенного в штате Колорадо, которое находилось под санкциями с 2018 года.

Ранее Великобритания расширила санкции против РФ, включив Костина, а также других бизнесменов России. Им всем запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы в королевстве будут заморожены. Также им запрещено вести сделки с британскими гражданами и компаниями.



Президент-председатель правления ВТБ Костин обратился к клиентам