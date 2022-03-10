Великобритания расширила санкционный список против РФ

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Великобритания расширила санкции против РФ, включив в черный список еще семерых граждан России. Об этом говорится в соответствующем документе.
Уточняется, что под ограничения подпали глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава банка ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Роман Абрамович, предприниматель Олег Дерипаска (EN+ Group), председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев и глава "Транснефти" Николай Токарев.
Им всем запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы в королевстве будут заморожены. Также им запрещено вести сделки с британскими гражданами и компаниями.
Отмечается, что общая стоимость их активов в Великобритании составляет около 15 миллиардов фунтов стерлингов.
Евросоюз в конце февраля ввел санкции против ряда российских банков. Они коснулись Альфа-Банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка. В частности, ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.
Впоследствии в ЕС представили новый список подпавших под санкции россиян. В черный список ЕС включены бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман. Ограничения также наложены на Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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