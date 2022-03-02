Абрамович принял решение продать футбольный клуб "Челси"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение о продаже английского футбольного клуба "Челси". Об этом он сообщил в заявлении, опубликованном на сайте команды.
"Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба, поэтому в текущей ситуации я принял решение продать его, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба", – заявил бизнесмен.
Абрамович подчеркнул, что поручил создать благотворительный фонд для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции на Украине. Именно туда направят все средства, полученные с продажи "Челси".
По предварительной информации, приобрести клуб готовы три потенциальных покупателя.
Ранее сообщалось, что Абрамович передал управление "Челси" попечительскому совету.
Роман Абрамович приобрел футбольный клуб из Лондона в 2003 году. За то время, что бизнесмен владел командой, "Челси" дважды выигрывал Лигу чемпионов. Последний на данный момент трофей – победа на Клубном чемпионате мира.
Евросоюз в конце февраля ввел санкции против ряда российских банков. Они коснулись Альфа-Банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка. В частности, ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.
Впоследствии в ЕС представили новый список подпавших под санкции россиян. В черный список ЕС включены бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман. Ограничения также наложены на Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Роман Абрамович передал контроль над футбольным клубом "Челси" попечительскому совету
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