Абрамович передал управление "Челси" попечительскому совету

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский бизнесмен и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович передал управление футбольным клубом попечительскому совету. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба", – заявил Абрамович.

Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. Под управлением российского бизнесмена клуб стал одним из сильнейших в Англии и в Европе, завоевав пять национальных чемпионских титулов, пять Кубков Англии и две Лиги Чемпионов.

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