Абрамович передал управление "Челси" попечительскому совету

26 февраля, 22:41
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российский бизнесмен и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович передал управление футбольным клубом попечительскому совету. Об этом сообщается на сайте клуба.
"Сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба", – заявил Абрамович.
Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. Под управлением российского бизнесмена клуб стал одним из сильнейших в Англии и в Европе, завоевав пять национальных чемпионских титулов, пять Кубков Англии и две Лиги Чемпионов.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания ограничит размер вкладов россиян в британских банках. По словам премьера-министра, Великобритания объявляет и запрет на экспорт высокотехнологичной продукции из России.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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