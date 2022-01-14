Власти Португалии проверяют законность представления гражданства Роману Абрамовичу – СМИ

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В Португалии начали процесс проверки представления гражданства российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом пишет издание Renascença.

"В Минюсте подтвердили, что по делу Абрамовича ведется следствие по инициативе Института регистрации и нотариата", – говорится в статье.

Как отмечается в материале, процесс получения гражданства Абрамович завершил в рекордно короткие сроки.

"В конкретном случае процессов приобретения гражданства потомками сефардских евреев требование традиции принадлежности к сефардской общине подтверждается еврейской общиной со статусом религиозного юридического лица", – пишет СМИ.

В декабре 2021 года министерство юстиции Португалии сообщило, что Абрамович получил гражданство страны. Процедура прошла по закону о возвращении, который разрешает потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство, получить португальское гражданство.

Как отмечали в Минюсте, в качестве доказательства своего происхождения от сефардов Абрамович предъявил сертификат от еврейской общины города Порту.

Ранее был опубликован список самых богатых жителей Великобритании. В него попали три россиянина, среди которых – Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович.