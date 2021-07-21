Компания Абрамовича и партнеров отказалась строить ЦБК за 1 млрд долларов

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке RFP Group, большая часть которого принадлежит миллиардерам Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, отказалось от планов строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в городе Амурске Хабаровского края. Об этом рассказал гендиректор компании Константин Лашкевич в интервью РБК.
По его словам, сумма инвестиций, необходимая для строительства ЦБК, составляла около одного миллиарда долларов, при этом вероятность того, что проект окупится, была крайне мала.
"В Амурске раньше существовал ЦБК, но он закрылся после развала СССР. Была идея самим построить завод там же. Мы наняли иностранных консультантов, которые детально проработали этот проект, но даже при условии, что мы обеспечим завод сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности. – Прим. ред.) была бы близка к нулю", – объяснил он.
Лашкевич также подчеркнул, что компания не принимала решение о строительстве целлюлозного комбината, а лишь изучала такую возможность. Он отметил, что создание на Дальнем Востоке ЦБК является бессмысленной идеей, так как проще создать предприятие по производству пеллет (топливных гранул из древесных отходов), рентабельность которого будет составлять 12–17%.
Ранее глава RFP Group предложил разрешить в России приватизировать 2–3% лесных территорий.
По его словам, на Дальнем Востоке продолжает исчезать лес с качественной древесиной, а ждать, когда естественным образом вырастут новые деревья, придется от 80 до 120 лет. Чтобы исправить ситуацию, предприятиям необходимо передать в собственность леса, расположенные в благоприятных климатических зонах, где с учетом плодородия земель они могли бы сами выращивать новые деревья.
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