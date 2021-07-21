В России захотели приватизировать лес – СМИ

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Из-за снижения количества качественной древесины в России необходимо разрешить приватизировать 2–3% лесных территорий, чтобы на них можно было заниматься выращиванием новых деревьев. Таким мнением гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич поделился с РБК.

По его словам, на Дальнем Востоке продолжает исчезать лес с качественной древесиной, а ждать, когда естественным образом вырастут новые деревья, придется от 80 до 120 лет. Чтобы исправить ситуацию, необходимо последовать примеру Новой Зеландии и выделить в благоприятных климатических зонах земли, где с учетом их плодородия компании могли бы сами выращивать лес.

"Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов", – отметил Лашкевич.

При этом сам он не готов заниматься выращиванием лесов, пока не появится возможность их приватизировать, поскольку в противном случае пострадает операционная экономика его предприятия. Он объяснил это тем, что без прав на землю невозможно построить инвестиционную модель, при этом в каждый гектар придется вложить около пяти тысяч долларов прежде, чем лес начнет расти самостоятельно.

Ситуацию с древесиной Лашкевич проиллюстрировал следующим примером. В 2018 году RFP Group вела переговоры с китайской China Paper о строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Российская сторона должна была обеспечить поставки около 400–600 тысяч кубических метров древесины в год. Тем не менее такого количества сырья у компании не было, поскольку, как оказалось, лесосырьевая база состоит на 70% из лиственницы, которую производители стараются не использовать.

Ранее сообщалось, что в Якутии горят более 1,5 миллиона гектаров леса. На территории республики зафиксированы свыше 200 очагов пожара.

В дыму оказались сразу 48 населенных пунктов, а в Якутске 20 июля зафиксировали превышение в воздухе предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 1,33–2 раза. В тушении огня в Горном районе, откуда дым и гарь идут на столицу региона, в настоящее время задействованы 647 человек и 92 единицы техники.

