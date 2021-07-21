В России захотели приватизировать лес – СМИ

Фото: ТАСС/Илья Тимин
Из-за снижения количества качественной древесины в России необходимо разрешить приватизировать 2–3% лесных территорий, чтобы на них можно было заниматься выращиванием новых деревьев. Таким мнением гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич поделился с РБК.
По его словам, на Дальнем Востоке продолжает исчезать лес с качественной древесиной, а ждать, когда естественным образом вырастут новые деревья, придется от 80 до 120 лет. Чтобы исправить ситуацию, необходимо последовать примеру Новой Зеландии и выделить в благоприятных климатических зонах земли, где с учетом их плодородия компании могли бы сами выращивать лес.
"Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов", – отметил Лашкевич.
При этом сам он не готов заниматься выращиванием лесов, пока не появится возможность их приватизировать, поскольку в противном случае пострадает операционная экономика его предприятия. Он объяснил это тем, что без прав на землю невозможно построить инвестиционную модель, при этом в каждый гектар придется вложить около пяти тысяч долларов прежде, чем лес начнет расти самостоятельно.
Ситуацию с древесиной Лашкевич проиллюстрировал следующим примером. В 2018 году RFP Group вела переговоры с китайской China Paper о строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Российская сторона должна была обеспечить поставки около 400–600 тысяч кубических метров древесины в год. Тем не менее такого количества сырья у компании не было, поскольку, как оказалось, лесосырьевая база состоит на 70% из лиственницы, которую производители стараются не использовать.
Ранее сообщалось, что в Якутии горят более 1,5 миллиона гектаров леса. На территории республики зафиксированы свыше 200 очагов пожара.
В дыму оказались сразу 48 населенных пунктов, а в Якутске 20 июля зафиксировали превышение в воздухе предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 1,33–2 раза. В тушении огня в Горном районе, откуда дым и гарь идут на столицу региона, в настоящее время задействованы 647 человек и 92 единицы техники.
В Якутии горят более 1,5 млн гектаров леса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: