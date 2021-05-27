Счетная палата указала на рекордно низкий уровень приватизации в России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Исполнение программы приватизации федерального имущества в России в 2017–2019 годах выполнено лишь на четверть и является минимальным за последние десять лет. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по итогам соответствующей проверки.
В ведомстве отметили, поступление средств в федеральный бюджет от приватизации при этом снизилось. В период с 2017 по 2019 год в него поступило только 40,8 миллиарда рублей.
Причиной низких поступлений в бюджет контрольно-счетное ведомство называет отсутствие крупных продаж и рост доли продаж федерального имущества на так называемых вторичных торгах.
"Кроме того, анализ выявил случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, а также случаи доведения до участников торгов недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей", – приводятся в документе слова аудитора Андрея Батуркина.
Он также отметил, что в план включались объекты, приватизация которых была невозможна по ряду причин.
Ранее глава СП Алексей Кудрин рассказал, как за три-четыре года можно добиться двукратного снижения уровня бедности.
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