Глава СП назвал способы победить бедность в России за три-четыре года

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Если адресно оказывать социальную поддержку малообеспеченным гражданам, то за три-четыре года можно добиться двукратного снижения уровня бедности в России. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кроме того, Кудрин считает допустимым ужесточить правила для выплат на детей от трех до семи лет, по которым помощь могут получить граждане имеющие две квартиры, участки земли, дачи. В то же время он подчеркнул, что пока такой "мягкий подход" оправдан, поскольку "социальные реформы нужно проводить без эволюций".
По словам председателя СП, также важно обращаться внимание на учет имущественного ценза.
"Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты", – пояснил он.
По словам Кудрина, при исключении таких получателей останутся россияне, которым государство сможет быстро поднять уровень жизни.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, какие меры необходимо принять для дальнейшего снижения уровня бедности в России.
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